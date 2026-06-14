Romanya'da Yeni Başbakan Adayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Romanya'da Yeni Başbakan Adayı

14.06.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Adrian Vestea'yı başbakan adayı olarak gösterdi. Hükümet kurma süreci başlıyor.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuor Dan, bağımsız aday Eugen Tomac'ın çekilmesinin ardından Liberal Parti'den Adrian Vestea'yı başbakanlık görevine aday gösterdi. Vestea'nın hükümeti kurmak için 10 günü bulunuyor.

Romanya, hükümet kurma sürecinde yaşanan siyasi belirsizlik ve parlamentoda oluşan uzlaşmazlık nedeniyle devam eden krizi aşmaya çalışıyor. Nicuor Dan, parlamentodaki partilerden destek bulamayan bağımsız aday Eugen Tomac'ın çekilmesinin ardından Liberal Parti'den Adrian Vestea'yı başbakanlık görevine aday gösterdi. Romanya Cumhurbaşkanı Dan açıklamasında, "Eugen Tomac bu sabah yetkisini geri çekti ve bu nedenle Adrian Vestea'yı başbakan olarak aday gösteriyorum. Şu anda siyasi bir çözümünün doğru olduğu açıktır" dedi.

Romanya'nın merkezindeki Braşov şehrinin il meclisi başkanı olan Vestea'nın bir hükümet kurmak ve parlamentodan güvenoyu almak için 10 günü bulunuyor. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Politika, Hükümet, Romanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Romanya'da Yeni Başbakan Adayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

13:27
Tarihi anlaşmanın detayları sızdı İran’dan kritik nükleer kararı
Tarihi anlaşmanın detayları sızdı! İran'dan kritik nükleer kararı
13:21
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
13:14
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:26
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 13:35:10. #7.12#
SON DAKİKA: Romanya'da Yeni Başbakan Adayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.