Romanya'da Yeni Başbakan Adayı

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuor Dan, bağımsız aday Eugen Tomac'ın çekilmesinin ardından Liberal Parti'den Adrian Vestea'yı başbakanlık görevine aday gösterdi. Vestea'nın hükümeti kurmak için 10 günü bulunuyor.

Romanya, hükümet kurma sürecinde yaşanan siyasi belirsizlik ve parlamentoda oluşan uzlaşmazlık nedeniyle devam eden krizi aşmaya çalışıyor. Nicuor Dan, parlamentodaki partilerden destek bulamayan bağımsız aday Eugen Tomac'ın çekilmesinin ardından Liberal Parti'den Adrian Vestea'yı başbakanlık görevine aday gösterdi. Romanya Cumhurbaşkanı Dan açıklamasında, "Eugen Tomac bu sabah yetkisini geri çekti ve bu nedenle Adrian Vestea'yı başbakan olarak aday gösteriyorum. Şu anda siyasi bir çözümünün doğru olduğu açıktır" dedi.

Romanya'nın merkezindeki Braşov şehrinin il meclisi başkanı olan Vestea'nın bir hükümet kurmak ve parlamentodan güvenoyu almak için 10 günü bulunuyor. - BÜKREŞ