Romanya, İHA'ları Patlatarak İmha Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Romanya, İHA'ları Patlatarak İmha Etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya ordusu, Neptun Deep projesi yakınlarında sürüklenen 2 İHA'yı kontrollü şekilde patlattı.

Romanya ordusu, ülkenin Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde Neptun Deep açık deniz doğal gaz projesi yakınlarında sürüklenen 2 "Gerbera" tipi insansız hava aracını (İHA) kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Romanya'nın münhasır ekonomik bölgesinde, Köstence'nin yaklaşık 90 deniz mili açığında Neptun Deep derin doğal gaz projesi yakınında çalışmalar yürüten bir sivil geminin 2 İHA ve bir dron parçasının sürüklendiğine dair ihbarda bulunduğu ifade edildi. Dalgıçların bulunduğu bir Sahil Güvenlik gemisinin belirtilen bölgeye hareket ettiği, incelemeler sırasında muhtemelen patlayıcı yüklü 2 Gerbera tipi İHA ve bir dron kanadı tespit edildiği kaydedildi. İki İHA'nın dalgıçlar tarafından kontrollü şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildiği, risk oluşturmayan dron parçasının da gemiye alındığı ifade edildi. Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Ukrayna tarafıyla iletişime geçtiği, Ukrayna tarafının İHA'ların Ukrayna kuvvetlerine ait olmadığını belirttiği aktarıldı.

NATO üyesi Romanya, Ukrayna ile 614 kilometre uzunluğunda kara sınırını paylaşıyor. Son 4 yılda Rus insansız hava araçları, Romanya hava sahasını defalarca kez ihlal etmişti. Karadeniz'de önemli ticaret ve enerji güzergahları boyunca yüzen mayınlar da tespit edilmişti. Karadeniz'i Gürcistan, Rusya ve Ukrayna ile paylaşan NATO üyesi ülkeler Romanya, Bulgaristan ve Türkiye, hayati önem taşıyan ticaret yollarında sürüklenen 150'den fazla mayını etkisiz hale getirmişti. Temmuz ayında 3 ülke, Karadeniz'de yüzen mayınları temizlemekle görevli ortak bir görev gücünü, kritik altyapıyı koruma görevlerini de içerecek şekilde genişletme konusunda anlaşmıştı. Her 3 ülkenin de Karadeniz'de doğal gaz arama veya üretim projeleri bulunuyor. Romanya'nın OMV Petrom (ROSNP.BX) ve devlet gaz üreticisi Romgaz'ın (SNG.BX) ortak sahibi olduğu Romanya'nın Neptun Deep sahası, 2027 yılında üretime geçecek ve Romanya'yı Avrupa Birliği'nin en büyük gaz üreticisi haline getirecek.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Uluslararası, Politika, Güvenlik, Romanya, Savunma, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Romanya, İHA'ları Patlatarak İmha Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 11:41:16. #7.12#
SON DAKİKA: Romanya, İHA'ları Patlatarak İmha Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.