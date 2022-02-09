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RTÜK Başkanı Şahin: "Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin: "Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır"

09.02.2022 23:31

RTÜK Başkanı Şahin: "Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili...

RTÜK Başkanı Şahin: " Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır"

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

RTÜK Başkanı Şahin: Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır
RTÜK Başkanı Şahin: Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır
RTÜK Başkanı Şahin: Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır
RTÜK Başkanı Şahin: Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Türk Mukavemet Teşkilatı, Ebubekir Şahin, Ayşenur Arslan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika RTÜK Başkanı Şahin: 'Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK Başkanı Şahin: "Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" - Son Dakika
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