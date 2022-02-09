RTÜK Başkanı Şahin: "Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin: " Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır"

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.