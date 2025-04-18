Rubio: Barış olmazsa yolumuza devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ve Rusya arasında bir barış anlaşmasına varılıp varılmayacağının birkaç gün içinde anlaşılması gerektiğini belirterek, "Ukrayna'da barış olmayacaksa yolumuza devam edeceğiz" dedi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Fransa'nın başkenti Paris'te temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki savaşın kötü sonuçları olduğunu ancak bunun ABD'nin savaşı olmadığını hatırlatmak gerektiğini belirten Rubio, "Bunu biz başlatmadık. ABD, 3 yıl Ukrayna'ya yardım etti ve bunu bitirmek istiyoruz. Ancak bunun bizim savaşımız olmadığını herkesin anlamasını istiyorum. Çünkü başkan bu savaşı sonlandırmak için hükümetinin en üst düzeyinde 87 gününü harcadı" dedi.

Bu noktada bu savaşı bitirmenin mümkün olup olmadığını belirlemek gerektiğini ifade eden Rubio, "Bu nedenle iki tarafla da görüşmeler yapıyoruz. Witkoff bunun için bir değil, iki değil, üç görüşme yaptı" şeklinde konuştu.

Bu savaşın askeri bir çözümü bulunmadığını vurgulayan Rubio, gelecek yıl da binlerce kişinin savaş nedeniyle ölmek istemediğini, bunu önlemeye çalıştıklarını söyledi. Ancak ABD'li yetkililerin dünyanın farklı noktalarında bu konuda daha fazla görüşme yapmaya devam etmeyeceğini kaydeden Rubio, "Eğer bir taraf ya da her iki taraf da barış konusunda ciddiyse yardım etmek isteriz" dedi.

"Bu çabayı haftalarca ve aylarca sürdürmeyeceğiz"

Savaşın bitme ihtimali varsa ABD'nin elinden geleni yapacağını kaydeden Rubio, "Bu çabayı haftalarca ve aylarca sürdürmeyeceğiz. Bu nedenle şimdi ne yapmamız gerektiğini çok hızlı bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Eğer yapılabilirse biz varız. Eğer değilse, odaklanmamız gereken başka önceliklerimiz de var" şeklinde konuştu.

Bir barış anlaşmasının yapılmasının zor olacağının açık olduğunu ancak bunun yakında yapılabileceğine yönelik işaretler olması gerektiğini belirten Rubio, "Bunun 12 saat içinde yapılabileceğini kimse söylemiyor. Ancak bunun ne kadar uzakta olduğunu ve bu farklılıkların azaltılıp azaltılamayacağını, aklımızdaki zaman diliminde bir ilerleme olup olmayacağını görmek istiyoruz" dedi.

Bir barış anlaşmasının kısa vadede uygulanabilir olup olmayacağının birkaç gün içinde anlaşılması gerektiğini yineleyen Rubio, "Eğer olmayacaksa, o zaman sanırım yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, dün Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Ukraynalı ve Avrupalı üst düzey yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Ukraynalı ve Avrupalı heyet ile Rubio ve Witkoff, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la son tur görüşmeler için bir araya geldi. - PARİS