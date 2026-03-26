Rubio: Hürmüz Boğazı İran\'ın Tutumuna Bağlı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin, " İran, küresel deniz ticaretini tehdit etmeyi bırakırsa, boğaz yarın açılabilir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, G7 Zirvesi için Fransa'ya hareketi öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'nin G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı'nın açılması için yardım talebinde bulunması ihtimaline ilişkin soru üzerine Rubio, "Bu hususta yardım sağlamak onların çıkarına. Diğer ülkeler, yakıtlarının çok daha büyük bir kısmını oradan alıyor. Bizimkinden çok daha fazla" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin ne tür bir yardım talep edeceği konusunda detay vermedi.

"Ukrayna da Amerika'nın savaşı değil"

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirileri hakkındaki soru üzerine Rubio, "Kendisi sadece bir gözlem yaptı. Bu gözlem, ABD'nin sürekli olarak bir savaşta yardım etmeye çağrıldığı ve bizim başka bir kıtada, Ukrayna'da yaşanan savaş konusunda dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla katkı sağladığımız konusudur. Ama ABD'nin ihtiyacı olduğunda olumlu karşılık alınmadı" dedi.

Avrupa'da bazı liderlerin İran ile savaşın kendi savaşları olmadığını söylediğini ifade eden Rubio, "Ukrayna da Amerika'nın savaşı değil. Buna rağmen bu mücadeleye dünyada en fazla katkıyı biz yaptık. Bu ileride değerlendirilmesi gereken bir konu olacak. Başkan, bunu ilerleyen süreçte dikkate almak zorunda kalacak" dedi.

Rusya'nın İran'a verdiği destek konusundaki değerlendirmesi sorulan Rubio, "Bence Rusya şu an öncelikle kendi savaşına odaklanmış durumda. Bunun ötesinde ekleyecek bir şeyim yok" dedi.

G7 zirvesinde kötü karşılanmaktan endişe edip etmediği sorusu üzerine Rubio, "Endişeli değilim. Ben ABD adına hareket ediyorum ve onlarla görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Nasıl bir karşılama olacağını bilmiyorum ama bence gelmemden memnun olmalılar" dedi.

Diğer dışişleri bakanlarını memnun etme gibi bir kaygısı olmadığını söyleyen Rubio, "Fransa, Almanya ya da Japonya için çalışmıyorum. Ben Amerikan halkı için çalışıyorum" dedi.

"İran, küresel deniz ticaretini tehdit etmeyi bırakırsa, boğaz yarın açılabilir"

Hürmüz Boğazı'nın İran'a kara operasyonu olmadan açılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin bir soruya Rubio, "Bu askeri bir soru. Bunun neleri gerektireceği konusunda spekülasyon yapmayacağım. İran, küresel deniz ticaretini tehdit etmeyi bırakırsa, boğaz yarın açılabilir. Bu durum bir skandal ve uluslararası hukukun işgalini oluşturuyor. Uluslararası hukuka önem veren ülkelerin bu hususta bir şey yapmaları gerekiyor" cevabını verdi.

Hürmüz Boğazı'nı açmanın ABD'ye yardım etmek anlamına gelmeyeceğini söyleyen Rubio, "Daha önce söylediğim gibi, enerjimizin çok az bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Asıl çıkarı olan dünya. Bu yüzden öne çıkıp bu durumu çözüme kavuşturmaları gerekiyor" dedi.

"Somut ilerleme sağlandı"

İran tarafında kiminle müzakere ettikleri sorusu üzerine Rubio, "Bu detaylara girmeyeceğiz. Mesajları ileten aracı ülkeler var ve ilerleme kaydedildi. Somut ilerleme sağlandı ve bunu zaten gördünüz. Boğazdan geçen enerji miktarında artma var. Olması gereken kadar değil ama bir artış söz konusu" dedi.

Rubio, tarafların yakında yüz yüze görüşme ihtimaline ilişkin soruya ise, "Göreceğiz. Tahminde bulunmak istemiyorum. Ne olacağını göreceğiz" cevabını verdi.

G7 toplantısı

Rubio'nun Fransa ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı'nın İran ile savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştireceği ilk yurt dışı ziyareti olacak. Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve İngiltere'den mevkidaşları ile bir araya gelecek olan Rubio, toplantının sadece ikinci gününde yer alacak. G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, bugün başlayan ve yarın devam edecek olan toplantıda ABD ve müttefikleri arasında İran konusundaki görüş ayrılıklarını azaltmaya çalışacak.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bugün yaptığı açıklamada G7 ülkelerinin Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için gerekli şartları oluşturmak istediğini söylemişti. - WASHINGTON