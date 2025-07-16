Rubio: İsrail'in Suriye Hava Saldırıları Yanlış Anlama Ürünü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarına değinerek, Dürziler ve Bedeviler arasındaki çatışmaların İsrail ve Suriye hükümetleri arasında bir "yanlış anlamaya" yol açtığını ve saldırıların yaşandığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Rubio, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürziler ve Bedeviler arasındaki çatışmaların İsrail ve Suriye hükümetleri arasında bir "yanlış anlamaya" yol açtığını ifade ederek, bunun sonucunda İsrail ordusunun Suriye'ye hava saldırıları düzenlediğini aktardı.

Suriye'deki durumun "karışık" olduğunu ifade eden Rubio, "Bunlar Suriye'nin güneyindeki farklı gruplar, arasında uzun zamandır süregelen tarihi rekabetlerdir ve İsrail tarafı ile Suriye tarafı arasında talihsiz bir duruma ve yanlış anlamaya yol açmış gibi görünüyor" dedi.

ABD'nin İsrail ve Suriye ile temas halinde olduğunu yineleyen Rubio, "Gerilimi gerçekten azaltma yolunda ilerlediğimizi düşünüyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olma ve Orta Doğu'da çok daha istikrarlı bir duruma kavuşmak için çabalarımız devam ediyor" dedi.

Rubio, Suriye'nin güneyindeki şiddetin "barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin inşasına yardımcı olma çabalarına doğrudan bir tehdit" olduğunu belirterek, "Bu konuda Suriye ve İsrail hükümetleriyle defalarca ve sürekli görüşmelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz" dedi. - WASHINGTON