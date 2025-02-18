Rubio ve Lavrov Suudi Arabistan\'da Bir Araya Geldi

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya geldi.

ABD, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Rusya ile görüşmelere başladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Diriye Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musad bin Muhammed Al Ayban, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da yer aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerde ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulması, Ukrayna'daki krizin çözülmesine ilişkin yapılması beklenen müzakerelere hazırlıklar ile ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesine ilişkin hazırlıkların ele alınacağını belirtmişti. - RİYAD