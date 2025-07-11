Rubio ve Wang Yi İlk Yüz Yüze Görüşmede Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Rubio ve Wang Yi İlk Yüz Yüze Görüşmede Anlaştı

Rubio ve Wang Yi İlk Yüz Yüze Görüşmede Anlaştı
11.07.2025 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Çin dışişleri bakanları, Kuala Lumpur'da yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Rubio'nun görüşmede iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurguladığı belirtildi. Görüşmenin "yapıcı" havada geçtiği vurgulanan açıklamada, "İki bakan, farklılıkları yönetmeye çalışırken, potansiyel iş birliği alanlarının geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Rubio, iki ülke arasındaki bazı konular hakkında görüşmelerin devam etmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Bakan Rubio ayrıca bölgesel ve küresel öneme sahip diğer konuları da gündeme getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Bakan Wang'ın görüşmede her iki ülkenin liderleri arasında varılan uzlaşıyı politikalara ve eylemlere dönüştürmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Açıklamada, "Her iki taraf da toplantının olumlu, faydalı ve yapıcı olduğu konusunda mutabık kaldı" denildi.

"Trump'ın Xi ile görüşmek üzere Çin'e ziyaret gerçekleştirme ihtimali yüksek"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz iki büyük, güçlü ülkeyiz ve her zaman fikir ayrılığına düştüğümüz konular olacaktır. Potansiyel iş birliği alanları olduğunu düşünüyorum ve bunun çok yapıcı, olumlu bir toplantı olduğunu ve yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum" dedi.

Rubio, Wang ile görüşmesinin ticaret müzakereleriyle alakası olmadığını, görüşmelerin devamı için yapıcı bir zemin oluşturma amacı taşıdığını vurgulayarak, "Ben ticaret müzakerecisi değilim. Ticaretin ülkelerle ikili ilişkilerimizde oynadığı rolün elbette farkındayız. Ancak burada yaptığımız görüşmelerin büyük kısmı, iş birliği yaptığımız diğer konularla ilgiliydi" dedi.

Rubio ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmesinin muhtemel olduğunu belirterek, "İhtimal yüksek. Sanırım her iki taraf da bunun gerçekleşmesini istiyor" dedi. Rubio, "Doğru atmosferi oluşturmalı ve sonuçlar üretmeliyiz ki bir ziyaret sadece bir ziyaret olmasın, aynı zamanda somut çıkarımlar da sunsun. Ancak her iki tarafta da bunu yapma konusunda güçlü bir istek var" diye konuştu.

Rubio ve Wang Yi, ocak ayında sadece bir kez telefonda görüşmüştü. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rubio ve Wang Yi İlk Yüz Yüze Görüşmede Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu Muğla'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
Polise yumruk atmaya kalktı Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı Polise yumruk atmaya kalktı! Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak

18:52
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
17:02
PKK’nın silah bırakmasının ardından Erdoğan’dan ilk açıklama
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
10:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu
10:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
09:59
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:52
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı
Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
09:35
Hadise Harbiye’yi salladı Yatakta dans, sahnede duş...
Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
09:23
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti
Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
09:20
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
08:33
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı
Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
07:51
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti
PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
07:22
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
07:20
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 19:32:37. #7.13#
SON DAKİKA: Rubio ve Wang Yi İlk Yüz Yüze Görüşmede Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.