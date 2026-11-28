Rum medyası, Kıbrıs meselesine ilişkin aralık ayında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşme öncesinde taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının devam ettiğini yazdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yeni geçiş noktalarının açılmasını öncelikli gündem maddesi olarak belirlediği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in ise müzakerelerin yöntemi ve içeriğine odaklandığı belirtildi.

Rum basınından Fileleftheros gazetesi, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirmeleri beklenen üçlü görüşmeye farklı gündemlerle hazırlandıklarını aktardı. Görüşmenin Aralık ayında yapılmasının beklendiğini belirten gazete, kesin tarihin ve resmi davetlerin henüz netleşmediğini kaydetti. Erhürman'ın Türkiye ile istişare içerisinde olduğunu belirten gazete, KKTC Cumhurbaşkanı'nın Lefkoşa'da araçlı geçişlere imkan sağlayacak ikinci bir geçiş noktasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladığını aktardı.

Görüşmelerde somut ilerleme sınırlı kaldı

Politis gazetesi ise aylar süren diplomatik temaslara rağmen Kıbrıs meselesinin temel başlıklarında ilerleme sağlanamadığına dikkat çekti. İki yeni geçiş noktasının açılması konusunda varılan mutabakata rağmen ilave geçiş noktalarına ilişkin anlaşmazlıkların giderilemediğini belirten gazete, kapsamlı müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda da belirsizliğin sürdüğünü bildirdi. Erhürman ile Hristodulidis'in 24 Kasım'da BM himayesinde gerçekleştirdikleri görüşmede daha önce kararlaştırılan güven artırıcı önlemlerin uygulanmasının hızlandırılması konusunda mutabakata vardıkları, ancak müzakere sürecinin temel başlıklarında yeni bir uzlaşı açıklanmadığı hatırlatıldı.

Beşli konferans Guterres'in halefine kalabilir

Politis diplomatik kaynaklara dayandırdığı değerlendirmesinde, Guterres'in görev süresinin sona ermesinden önce garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla genişletilmiş formatta bir konferans düzenlenmesi ihtimalinin giderek zayıfladığını aktardı. Tarafların müzakerelerin yöntemi ve içeriğine ilişkin farklı tutumlarının yanı sıra Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki yaklaşımının da sürecin seyrinde belirleyici olduğunu kaydeden gazete, genişletilmiş toplantının BM'nin yeni genel sekreterinin görev dönemine kalabileceğini belirtti.

Kathimerini ise geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Guterres'e yeni bir beşli konferansa katılmaya hazır olduklarını bildirdiğini, ancak Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki ayrı devlete dayalı çözüm politikasını koruduğunu aktarmıştı.