Rum müzakerecisi Menelau Gaziler'de sorun aşıldı, Akıncılar'da uzlaşma yok dedi - Son Dakika
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Rum müzakerecisi Menelau Gaziler'de sorun aşıldı, Akıncılar'da uzlaşma yok dedi

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GKRY müzakerecisi Menelaos Menelau, Gaziler'de planlanan geçiş noktasının güzergahındaki sorunların aşıldığını, Akıncılar-Limya ve Erenköy geçişlerinde anlaşmazlığın sürdüğünü açıkladı. Hristodulidis'in yeni önerisine Erhürman'ın yanıtı liderlerin sonraki görüşmesinde bekleniyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) müzakerecisi Menelaos Menelau, Gaziler (Piroi) bölgesinde açılması planlanan yeni geçiş noktasının güzergahına ilişkin sorunların aşıldığını belirtirken, "Gaziler'de sorun aşıldı, Akıncılar ve Erenköy'de anlaşmazlık sürüyor" dedi.

Kıbrıs Adası'nda Türk ve Rum tarafları arasında yeni geçiş kapılarının açılmasına yönelik görüşmeler devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) müzakerecisi Menelaos Menelau, televizyon kanalı RİK'e müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Menelau, Gaziler bölgesinde açılması planlanan geçiş noktasının güzergahıyla ilgili sorunların aşıldığını belirterek, "Akıncılar-Limya ve Erenköy geçişleri konusunda anlaşmazlık sürüyor" dedi.

Akıncılar-Limya ve Erenköy'de uzlaşma sağlanamadı

Menelau, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Akıncılar-Limya geçiş noktasının da anlaşmaya dahil edilmesini istediğini, Rum tarafının ise Erenköy bölgesinde yeni bir geçiş noktası açılması yönündeki önerisinin kabul edilmesini beklediğini ifade etti. İki tarafın talepleri arasında henüz ortak bir anlayışa varılamadığını belirten Menelaos Menelau, Gaziler güzergahındaki sorunların aşılmasının geçiş kapıları konusunda genel bir anlaşmaya varıldığı anlamına gelmediğini kaydetti.

Hristodulidis yeni öneri sundu, Erhürman'ın yanıtı bekleniyor

Rum televizyon kanalı RİK'in haberine göre; GKRY lideri Nikos Hristodulidis, geçiş kapıları konusunda KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a yeni bir öneri sundu. Cumhurbaşkanı Erhürman'ın söz konusu öneriye ilişkin açıklama talep ettiği, Hristodulidis'in de istenen açıklamaları ilettiği belirtildi.

Habere göre, Erhürman'ın öneriye ilişkin değerlendirmesini liderlerin bir sonraki görüşmesinde açıklaması bekleniyor.

Gözler 9 Kasım'daki üçlü görüşmede

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in 29 Ekim'de adaya gelmesi ve 9 Kasım'da liderlerle üçlü görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Yeni geçiş kapıları konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının, liderlerin önümüzdeki temaslarında yeniden ele alınması bekleniyor.

Kıbrıs Türk tarafının Haspolat ve Akıncılar bölgelerinde yeni geçiş noktalarının açılmasına yönelik talepleri bulunurken, Rum tarafı Gaziler üzerinden güneydeki bölgeleri birbirine bağlayacak bir güzergah ile Erenköy geçişini gündemde tutuyor.

Dört geçiş kapısı konusunda anlaşma sağlanamadı

Yeni geçiş kapılarının açılması konusu, Mart 2025'te İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen genişletilmiş Kıbrıs toplantısında gündeme gelmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimiyle tarafların ikişer geçiş noktası önermesinin ardından Gaziler, Haspolat, Akıncılar ve Erenköy bölgelerine ilişkin görüşmeler başlatılmıştı. Ancak tarafların güzergah ve geçiş noktalarının kapsamına ilişkin farklı yaklaşımları nedeniyle bugüne kadar nihai anlaşmaya varılamamıştı.

Rum tarafının daha önce dört geçiş noktası yerine yalnızca ikisinin açılması ve Akıncılar'ın kapsam dışında bırakılması yönünde öneri sunduğu, Kıbrıs Türk tarafının ise bu yaklaşımı kabul etmediği Rum basınında yer almıştı.

Kaynak: İHA
AkıncılarPolitikaErenköyDünyaSon Dakika

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