Rümeysa Öztürk Vermont'a Gönderildi

ABD'de federal yargıç, Louisiana'da gözaltında tutulan Filistin destekçisi ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Vermont'a gönderilmesine karar verdi.

ABD Bölge Yargıcı William Sessions, 25 Mart'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından "Hamas'ı desteklediği gerekçesiyle "gözaltına alınan ve şu anda Louisiana eyaletinde gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılması veya Vermont'a nakledilmesine ilişkin avukatları sunulan dilekçeye ilişkin kararını açıkladı. Yargıç Sessions, Öztürk'ün, gözaltına alınmasıyla ilgili anayasal açıdan önemli endişelerini dile getirdiğini, bu endişelerin tam ve adil bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Öztürk'ün ABD Anayasası uyarınca ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine dair deliller sunduğunu vurgulayan Sessions, hükümetin şimdiye kadar Öztürk'ün gözaltına alınmasını destekleyecek hiçbir kanıt sunmadığını aktardı. Sessions, Türk öğrencinin 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kefalet duruşması öncesinde 1 Mayıs'a kadar Louisiana'dan Vermont'a gönderilmesine hükmetti.

Öztürk'ün Vermont'ta yargılanmasına karar verilmişti

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin avukatları tarafından sunulan dilekçeye ilişkin kararında, dilekçe verildiği sırada Öztürk'ün Vermont eyaletinde olduğunu belirterek davanın Vermont'taki mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti.

Ne olmuştu?

ABD'de Fulbright bursuyla Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitiminin son yılında olan olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart saat 17.15'te iftara gitmek üzere Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'deki evinden çıktıktan sonra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai saatler sonra Türk öğrencinin serbest bırakılması için eyaletteki Boston Bölge Mahkemesi'ne acil dilekçe sunmuştu. Öztürk ise Massachusetts'te gözaltına alındıktan sonra aynı gün önce Vermont'a, ertesi gün Louisiana'ya götürülmüştü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla işlem yapıldığını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini belirtmişti. Mahkeme ise Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurmuştu.

Öztürk şu anda Louisiana eyaletindeki göçmen gözaltı tesisinde tutuluyor.

Okulun Filistin destekçilerine yönelik tutumunu eleştirmişti

Öztürk, Mart 2024'te üniversite gazetesine yazılan ortak bir makalede, okulun Filistin destekçilerine yönelik tutumunu eleştirmişti. Üniversite'nin "Filistin soykırımını kabul etmesi" istenen yazıda, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılarını kesmesi talep edilmişti. - LOUISIANA