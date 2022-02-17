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Rus birlikleri roketatar sistemleriyle Belarus'ta tatbikat yaptı - Son Dakika

Rus birlikleri roketatar sistemleriyle Belarus'ta tatbikat yaptı

17.02.2022 15:36
Rus birlikleri roketatar sistemleriyle Belarus'ta tatbikat yaptı

Belarus'ta devam eden "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatında Rus ordusu tarafından roketatar sistemleri kullanıldı.

Belarus'ta devam eden "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatında Rus ordusu tarafından roketatar sistemleri kullanıldı.

Rusya ve Belarus'un geçtiğimiz 10 Şubat'ta başlattığı ve 20 Şubat'ta sona erecek olan "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Doğu Askeri Bölgesi'nin "Grad" ekipleri tarafından MLSR roketatar sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada tatbikatın Belarus'taki Obuz-Lesnovsky eğitim sahasında gerçekleştiği ifade edilerek, "Doğu Askeri Bölgesi'nin MLSR-Grad ekipleri tarafından Obuz-Lesnovsky eğitim sahasında Müttefik Kararlılığı-2022 ortak tatbikatı sırasında zırhlı araçlar ve sahte düşman nesneleri imha edildi. Askerler ormanlık alanda gizli hareket engellerini aşarak belirlenen hedefe ulaştı. Daha sonra ekipler MLSR sistemlerini ateşleme pozisyonuna geçtiler. Farklı atış pozisyonlarıyla yangın hasarı verildi" denildi. - MİNSK

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Tatbikat, Belarus, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rus birlikleri roketatar sistemleriyle Belarus'ta tatbikat yaptı - Son Dakika


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