Rus devlet bankası Sberbank: "AB yaptırımlarından etkilenmedik"

Rusya'nın en büyük devlet bankası Sberbank, bankayı SWIFT finansal mesajlaşma sisteminin dışında bırakan AB yaptırımlarından etkilenmediklerini söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşı sürerken, birçok ülke tarafından Rusya'ya yaptırım uygulanmaya devam ediyor. Dün AB liderleri tarafından Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ının kesilmesine ve Sberbank'ın SWIFT sisteminden kaldırılmasına karar verildi. Rus devlet bankası Sberbank yetkilileri, dün alınan kararın ardından AB yaptırımlarının faaliyetlerini etkilemeyeceğini söyleyerek, "Yeni yaptırımlara rağmen her zamanki gibi çalışmaya devam ediyoruz. Alınan ana kısıtlama kararları zaten yürürlükte" dedi.

Dün AB ülkeleri tarafından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya karşı altıncı bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vararak Rus petrol ithalatlarının yıl sonuna kadar yüzde 90 oranında azaltılmasına ve Sberbank da dahil olmak üzere üç Rus bankasının SWIFT uluslararası sisteminden çıkarılmasına karar verilmişti.

(İHA)