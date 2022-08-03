Gazprom: "Yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya gaz türbini teslimatı imkansız" - Son Dakika
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Gazprom: "Yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya gaz türbini teslimatı imkansız"

03.08.2022 22:48
Gazprom: "Yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya gaz türbini teslimatı imkansız"

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan Kuzey Akım 1 boru hattında bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Kanada'ya gönderilen gaz türbininin yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya teslimatının "imkansız" olduğunu ifade etti.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan Kuzey Akım 1 boru hattında bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Kanada'ya gönderilen gaz türbininin yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya teslimatının "imkansız" olduğunu ifade etti.

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ederken, Rus devlet enerji şirketi Gazprom, 27 Temmuz'da Avrupa'ya gaz akışının sağlandığı Kuzey Akım 1 boru hattında bakım çalışmaları başlatmıştı. Gazprom tarafından yapılan açıklamada, gaz krizinin artarak devam edeceği sinyali verildi.

Kuzey Akım 1 boru hattının Portovaya kompresör istasyonundaki bir gaz türbinin bakım için Kanada'ya gönderildiğini ancak teslim alınamadığını aktaran Gazprom, "Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırımları ile Siemens şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle türbin motorunun Portovaya'ya teslimatı imkansız" denildi.

Gazprom, 27 Temmuz'da Kuzey Akım 1 boru hattının Portovaya kompresör istasyonunda bakım çalışması başlatmış, boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yüzde 20 seviyelerine kadar gerilemişti. Bakım için Kanada'da bulunan türbin Rusya'nın taleplerine rağmen "yaptırımlar" gerekçesiyle teslim edilmemişti. Gazprom, türbinin hala teslim edilmemesi nedeniyle Portovaya'da şu an 1 türbin motorunun çalıştığını açıklamıştı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Gazprom, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazprom: 'Yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya gaz türbini teslimatı imkansız' - Son Dakika

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