Rus Komutan, Zelenski Hakkında Madde Bağımlısı İddiasında Bulundu - Son Dakika
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Rus Komutan, Zelenski Hakkında Madde Bağımlısı İddiasında Bulundu

20.06.2023 23:31

Rusya-Ukrayna gerilimi sürerken Rus komutan Oleg Ivannikov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı. Ivannikov'un iddiasına göre Zelenski madde bağımlısı. Bu iddianın yankıları sürerken Zelenski'nin bir röportaj esnasında çekilen görüntüleri kafa karıştırdı. Ancak, bu videonun gerçekliği konusunda güvenilir bir kaynak tarafından doğrulama yapılmadı.

Rusya- Ukrayna gerilimi sürerken Rus komutan Oleg Ivannikov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı. Rus komutanın iddiasına göre Zelenski madde bağımlısı...

GÖRÜNTÜLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Bu iddianın yankıları sürerken Zelenski'nin bir röportaj esnasında çekilen görüntüleri kafa karıştırdı. Söz konusu videoda, Zelenski'nin garip hareketler sergilediği görülüyor. Ancak, bu videonun gerçekliği konusunda güvenilir bir kaynak tarafından doğrulama yapılmadı.

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Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

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