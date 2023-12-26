Rus muhalif Navalny hapishanede olduğunu doğruladı

Rus muhalif Alexei Navalny, Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğunu doğruladı.

Rus muhalif Alexei Navalny, 6 Aralık'tan bu yana ilk kez açıklama yaptı. Navalny sosyal medya hesabından günler sonra yaptığı açıklamada, Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğunu doğruladı. Bir başka hapishaneye naklinin 20 gün sürdüğünü ifade eden Navalny, "Artık Kuzey Kutup Dairesi'nde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi" dedi. İyi olduğunu sözlerine ekleyen Navalny, "Cumartesi gecesi buraya getirildim. Geniş önlemler eşliğinde ve garip bir rota izlenerek buraya getirildim. Bu yüzen, Ocak ayının ortalarına kadar kimsenin beni bulmasını beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

"Dün bir avukatın kendisini görmeye geldiğini söylediklerinde çok şaşırdığını söyleyen Rus muhalif, kutuplara ilişkin hikayeler anlatmayacağını henüz kendisinin de görmediğini dile getirdi. "Benim için endişelenmeyin ben iyiyim. Bana destek verne herkese teşekkür ederim" diyen Rus muhalif Navalny, kendisini Noel Baba'ya benzetti.

Navalny, 6 Aralık'ta Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki başka bir hapishaneye gönderilmiş ve o günden bu yana avukatları ile iletişim kuramamıştı. Ancak Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmysh, dün yaptığı açıklamada Navalny'i bulduklarını söyledi. - MOSKOVA