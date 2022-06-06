Ukrayna başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde birden fazla patlamanın meydana geldiğini belirterek, olayda 1 kişinin yaralandığını açıklamış ve Kiev'in merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Brovary kasabasının yetkilileri ise Kiev'e düzenlenen saldırılardaki dumandan siyah karbon kokusu geldiğine dair raporlar olduğu nedeniyle bölge sakinlerini evlerinde kalmaya çağırmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Rus saldırısı sonrası Kiev görüntülendi - Son Dakika

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