Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
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Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

27.04.2022 16:43
Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Rusya'da Norveç'in sınır dışı hamlesine misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Norveç'in Moskova Büyükelçisi Rune Resaland'ın bakanlığa çağrıldığı ve Rusya'nın Norveç'teki büyükelçiliğinde görevli bazı isimlerin istenmeyen kişi ilan edildiği hatırlatıldı. Rus büyükelçiliği çalışanlarının sınır dışı edilmesi kararına karşı misilleme olarak 3 Norveçli diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Büyükelçiye, Moskova'daki Norveç büyükelçiliğinden 3 diplomatın karşılıklılık ilkesine dayalı olarak istenmeyen kişi olarak ilan edilmesine ilişkin nota verildi" denildi. - MOSKOVA

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Dışişleri Bakanlığı, Moskova, Norveç, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika


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