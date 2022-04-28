Rusya, 8 Japon diplomatı sınır dışı edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, 8 Japon diplomatı sınır dışı edecek

28.04.2022 10:23
Rusya, 8 Japon diplomatı sınır dışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova'daki 8 Japon diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova'daki 8 Japon diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Japonya'nın 8 Rus vatandaşını sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan yeni bir hamle geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova'daki 8 Japon diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın ikili ilişkilerde izlediği politikanın kabul edilemez olduğu vurgulanırken, Moskova ile yapıcı ilişkileri reddeden Tokyo'nun bunun sonuçlarından sorumlu olduğu belirtildi. Söz konusu 8 kişiden 10 Mayıs'a dek ülkeden ayrılmalarının istendiği belirtilen açıklamada, sınır dışı edilecek Japon diplomatlar hakkında detaylı bilgi ise paylaşılmadı.

Öte yandan Japonya'nın Moskova Büyükelçiliği, Japonya-Rusya ilişkilerinin bu duruma gelmesinin tamamen Rusya'nın politikaları sonucu olduğuna dikkat çekerek, kararı diplomatik yollardan protesto etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla 8 Nisan'da aralarında diplomatların da bulunduğu 8 Rus vatandaşının sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Ülkeyi terk etmeleri istenen 8 Rus vatandaşı, 20 Nisan'da Japonya'dan ayrılmıştı. - TOKYO

YORUMLAR
500
Rusya, 8 Japon diplomatı sınır dışı etme kararı aldı Rusya, 8 Japon diplomatı sınır dışı etme kararı aldı Japonya yaptırımlara rağmen balık avı kotasında Rusya ile anlaştı Japonya yaptırımlara rağmen balık avı kotasında Rusya ile anlaştı

Japonya, Moskova, Japon, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, 8 Japon diplomatı sınır dışı edecek - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
03:32 İtalya'da çocuklara yalnızca babanın soyadının verilmesi 'ayrımcılık' olarak kabul edildi: Artık annenin soyadını da alabilecekler
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 Mayıs'ta 4.5 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:56:07. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, 8 Japon diplomatı sınır dışı edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement