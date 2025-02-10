Rusya Büyükelçiliği\'nde Diplomatlar Günü Etkinliği

Politika

RUSYA'nın Ankara Büyükelçiliği'nde, '10 Şubat Diplomatlar Günü' nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde, '10 Şubat Diplomatlar Günü' nedeniyle düzenlenen etkinliğe kordiplomatik temsilciler ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı temsilcileri katıldı. Programda ilk olarak, 2016 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un büstüne karanfil bırakıldı. Ardından büyükelçilik bünyesindeki okul öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Ana vatanımız, ülkemiz; müttefiklerimizle, ortaklarımızla, dostlarımızla birlikte tüm insanlık için aydınlık bir gelecek için zorlu bir mücadele veriyor; bu bir abartı değil ve bu mücadelede dış politika cephesi, dış politika istikameti büyük önem taşıyor. Burada her birimizin kendi konumunda yaptığı şeyin büyük önemi var. Bugün, bu bayram gününde dostlarımızın, kardeş BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinin büyükelçilerinin ve üst düzey diplomatik görevlilerin aramızda olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bugün aramızda, aynı davayı paylaştığımız değerli meslektaşlarımız, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bulunmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.