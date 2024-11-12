Rusya'da Çocuk Yapmama Propagandası Suç Sayıldı

Politika

Rusya'da parlamentosunun alt kanadı Duma, çocuk sahibi olunmaması yönünde propaganda yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Konuyla ilgili propaganda yapanlara cezai yaptırım uygulanacak.

Rusya'da çocuk sahibi olunmaması yönünde propaganda yapmak suç sayılacak. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylama ile Rusya'da çocuk sahibi olunmaması yönünde propaganda yapan kişi ve kurumlara cezai yaptırım uygulanmasına yönelik yasa tasarısı kabul edildi.

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matvienko'nun sunduğu tasarı, üçüncü okumada kabul edilirken, yasaya göre, çocuk yapmamaya teşvik eden Rus vatandaşlarına 100 bin ruble (34 bin TL), memurlara 200 bin ruble (68 bin TL) ve kurumlara 1 milyon ruble (275 bin TL) para cezası uygulanacak.

Çocuk sahibi olunmaması yönünde propaganda yapan kurumların reklam ve filmlerinin yayınlanmasının yasaklanmasını içeren yasada, internet ve Rus medyası üzerinden söz konusu propagandayı gerçekleştiren kişilere de 400 bin ruble (140 bin TL) para cezası uygulanacak.

Kabul edilen yasaya göre, bu teşvik sadece Rus vatandaşlarına değil aynı zamanda Rusya'da bulunan ve ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarına da uygulanacak. - MOSKOVA