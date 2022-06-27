Rusya'dan 43 Kanada vatandaşına daha yaptırım

Rusya, Batılı ülkelerin yaptırım kararlarına karşı adım atmaya devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı'nın yaptırımlarına cevap olarak 43 Kanada vatandaşının daha ülkeye girişinin yasaklandığı belirtildi. Bakanlıktan yayınlanan listeye göre, Kanada Liberal Parti üyesi Suzanne Cowan, İngiltere Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası eski yöneticisi Mark Carney , artık Rusya'ya seyahat edemeyecek.

Kaynak: İHA

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