Rusya'dan ABD'nin Füze Üssüne Tepki - Son Dakika
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Politika

Rusya'dan ABD'nin Füze Üssüne Tepki

Zakharova, ABD'nin Polonya'daki füze üssünün stratejik riskleri artırdığını belirtti.

21.11.2024 13:41
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin Polonya'nın kuzeyinde kurduğu yeni balistik füze savunma üssüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu durum stratejik istikrarın zayıflamasına, stratejik risklerin artmasına ve sonuç olarak nükleer tehlike seviyesinin yükselmesine yol açmaktadır" dedi.

Rusya ile ABD arasında gerilim artıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin Polonya'nın kuzeyinde kurduğu yeni balistik füze savunma üssüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu durum stratejik istikrarın zayıflamasına, stratejik risklerin artmasına ve sonuç olarak nükleer tehlike seviyesinin yükselmesine yol açmaktadır" dedi.

Slupsk kentinde bağlı Redzikowo köyündeki üssü "provokatif" olarak tanımlayan Zakharova, "Bu, Amerikalıların ve Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki müttefiklerinin stratejik alanda son derece istikrarsızlaştırıcı bir dizi eyleminin bir başka açık provokatif adımıdır. Bu tür Batılı askeri tesislerin oluşturduğu tehditlerin niteliği ve düzeyi göz önüne alındığında, Polonya'daki füze savunma üssü, gerektiğinde çok çeşitli gelişmiş silahlarla gerçekleştirilebilecek potansiyel imha için öncelikli hedefler listesine uzun zamandır eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Burası savunma amacına hizmet eden bir üs"

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski ise, "Burası saldırı değil savunma amacına hizmet eden bir üs. Bu tür tehditler, Polonya'nın ve NATO'nun hava savunmasını güçlendirmek için kesinlikle bir kanıt olacaktır ve ABD tarafından da dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

Baltık kıyısı yakınlarındaki Redzikowo kasabasında bulunan ve "NATO füze kalkanının" parçası olan üs 13 Kasım'da açılmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya'dan ABD'nin Füze Üssüne Tepki - Son Dakika

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