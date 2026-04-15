Rusya'dan Avrupa'ya Dron Uyarısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında kullandığı dronların üretimini Avrupalı 8 şirketim ismini ve adreslerini yayınladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Dron ve askeri ekipman üreten Avrupa tesisleri potansiyel hedefler listesinde" dedi.

Rusya, Ukrayna'nın, kendisine yönelik saldırıların artırması için 8 Avrupa ülkesinde dron üretim kapasitesinin arttırıldığını öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Avrupalı 8 şirketim ismini ve adreslerini yayınlandı.

Bakanlık, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın elde ettiği bilgilere göre, 26 Mart 2026 tarihinde, Avrupa'daki bir dizi ülkenin yönetimi, Ukrayna ordusunun artan kayıpları ve insan gücü eksikliğinin giderek derinleşmesi ışığında, Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırılarda kullanılmak üzere daha fazla dron üretimi ve tedariki konusunda karar aldı" dedi.

Dron üretiminin arttırılması kararının Ukrayna ordusundaki askeri kayıplar olduğunu öne süren Bakanlık, "Kiev rejimine dron sevkiyatındaki kayda değer artışın, Avrupa ülkelerinde bulunan, dron ve bileşenlerini üreten 'Ukrayna'ya ait' ve 'ortak' tesislere yönelik finansmanın genişletilmesiyle sağlanması planlanıyor. Bu kararı, tüm Avrupa kıtasındaki askeri-siyasi durumu keskin biçimde tırmandırmaya ve söz konusu ülkeleri adım adım Ukrayna'nın stratejik arka cephesine dönüştürmeye yönelik kasıtlı bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri kullandı.

"Ağır sonuçları olur"

Bu tür girişimlerin Avrupa ülkelerini Rusya ile hızla savaşa sürüklediğine dikkat çeken Bakanlık, "Kiev rejimi temsilcilerinin, Avrupa'da üretilen ve güya 'Ukrayna'ya ait' dronlarla Rusya'ya yönelik terör saldırısı senaryolarını hayata geçirme girişimleri, öngörülemez sonuçlara yol açacaktır. Avrupa devletlerinin güvenliğini güçlendirmek yerine, Avrupalı yöneticilerin attığı adımlar bu ülkeleri hızla Rusya ile savaşa sürüklüyor. Avrupa kamuoyu, güvenliklerine yönelik tehditlerin gerçek nedenlerini net bir şekilde anlamakla kalmamalı, aynı zamanda kendi ülkelerinin topraklarında Ukrayna için dron ve bileşenleri üreten Ukrayna'ya ait ve ortak işletmelerin adreslerini ve konumlarını da bilmelidir" dedi.

Listede 8 ülke var

Ukrayna için üretim yapan tesislerin İngiltere, Almanya, Danimarka, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya ve Çekya'da olduğu belirtildi.

Dron ve askeri ekipman üreten Avrupa tesisleri potansiyel hedefler listesinde

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından sonra Avrupa ülkelerine uyarıda bulunarak, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması ciddiye alınmalı. Dron ve askeri ekipman üreten Avrupa tesisleri potansiyel hedefler listesinde. Saldırıların ne zaman gerçekleşeceği bundan sonraki gelişmelere bağlı" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA