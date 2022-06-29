Rusya'dan NATO'ya tepki

İsveç ve Finlandiya'nın, NATO'ya katılım sürecini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, " Madrid'deki zirve NATO'nun agresif bir şekilde Rusya'yı çevreleme politikasını pekiştiriyor" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun Doğu Avrupa'da güçlenmesine karşı önlemler alacağız" dedi.

Türkiye'nin dün Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Rusya, söz konusu ülkelerin NATO üyeliğine tepki gösterdi. Rus basınına konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya dahil olmasına karşı önlemler alacaklarını söyleyerek, "Madrid'deki zirve NATO'nun agresif bir şekilde Rusya'yı çevreleme politikasını pekiştiriyor. Bu bizim politikalarımızı hiçbir şekilde etkilemez. Her halükarda güvenliğimizi yüzde 100 sağlayacağız" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılım isteğinin egemenlik haklarını teslim etmek anlamına geldiğini savunan Ryabkov, "Nihayetinde onlar egemenliklerinin bir kısmını NATO'ya, bir kısmını da Washington'a ve bir kısmını da NATO'nun diğer güçlü ortaklarına teslim ediyor" ifadelerini kullandı.

Madrid'de alınan kararlara rağmen kendilerinin güvenliklerini sonuç ne olursa olsun sağlayacaklarını belirten Ryabkov, "NATO'nun söylemleri bizim için çok net. Gerçekle ilgisi olmayan bir biçimde Rusya'yı NATO için bir tehdit olarak adlandıracaklar. Ama biz kendi güvenliğimiz ve müttefiklerimizin güvenliğinin sağlanması için her şeyi yapacağız. Bu Ankara, Stockholm ve Helsinki arasındaki Madrid Zirvesi sonrasında varılabilecek herhangi bir anlaşmaya bakılmaksızın her koşulda sağlanacak" dedi.

"NATO'NUN DOĞU AVRUPA'DA GÜÇLENMESİNE KARŞI ÖNLEMLER ALACAĞIZ"

NATO'nun, Polonya, Bulgaristan ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerindeki birliklerini güçlendirmeye yönelik kararlarını ve adımlarını da değerlendiren Ryabkov, buna karşı da önlemler alacaklarını belirterek, "Şimdi onlar bizim tarafımızdan önlemler alacağımız kararlar alacaklar. Yeteneklerimiz ve kaynaklarımız var. Güvenliğimiz yüzde yüz garanti altına alınacak. Bu kararı alanlar Rusya'nın sindirilebileceği ve dizginlenebileceği yanılsaması içindeler. Başarılı olamayacaklar. NATO birliklerinin bulunduğu ülkelerin güvenliğini güçlendiremeyecekler. İstikrar umudu daha da uzaklaşacak. Uzaklaştıkça da riskler artacak" diyerek NATO'ya gözdağı verdi.

(Erhan Altıparmak - İHA)