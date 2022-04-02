Rusya'dan tartışmalı adaların çevresinde yeni tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'dan tartışmalı adaların çevresinde yeni tatbikat

02.04.2022 10:16
Rusya'dan tartışmalı adaların çevresinde yeni tatbikat

Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları çevresindeki bölgede yeni bir askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları çevresindeki bölgede yeni bir askeri tatbikata başladığı bildirildi. Moskova'nın adımı, Ukrayna işgali ardından uygulanan yaptırımlarda batı dünyasının yanında yer alan Tokyo'ya "gözdağı" olarak yorumlandı.

Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları çevresindeki bölgede yeni bir askeri tatbikata başladığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın Etorofu ve Kunashiri olarak adlandırdığı 2 adadaki tatbikatlara bini aşkın asker ve 200 askeri aracın katıldığı kaydedildi. Tatbikat çerçevesinde birliklerin tanksavar füzeleri fırlatma prosedürlerini uyguladığı ve topçu bataryalarının hedeflerini bulmasını sağlayan son teknoloji insansız hava araçlarını test ettiği ifade edildi. Matua Adası'nda yapılan ayrı bir tatbikatta ise muhtemel düşman çıkarması senaryosu altında Bastion adlı bir karadan gemiye füze sisteminin denendiği açıklandı.

İlişkilerde gergin dönem

Rusya, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatmasının ardından Japonya yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılarak Rusya'yı hedef alırken, Tokyo-Moskova ilişkileri gergin bir döneme girmişti. Rusya Japonya'yı "dost olmayan ülke" listesine eklerken, Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini de askıya almıştı. Rusya, geçtiğimiz aydan bu yana tartışmalı adalar çevresinde bir dizi askeri tatbikat gerçekleştirmişti. - TOKYO

YORUMLAR
500
Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti

KURİL ADALARI, Tatbikat, Japonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'dan tartışmalı adaların çevresinde yeni tatbikat - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Büyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan öncesi son kez oynadık
09:58 Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti
09:51 Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak
09:38 Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi: O anlar kamerada
09:35 Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyarılar yaptı: Kuvvetli fırtına geliyor, dikkatli olun!
09:08 Zonguldaklı madencilerin yer altında ilk sahuru: 300 metrede domates, salatalık, soğan...
08:54 Çağatay Ulusoy'lu Süslü Korkuluk'ta Esra Bilgiç artık kadroda değil: Yeni başrol kim olacak?
08:52 Antalya'da kamyon kasasına silahlarla binen Suriyeliler, sokak ortasında bir başka Suriyeli grupla çatıştı!
08:23 İngiliz kraliyet ailesinde "FETÖ rüşveti" krizi büyüyor: İşbilen'in eşi prenseslere bile para göndermiş
08:17 Geçen yılı kabusa çevirmişti: Bursa, Bilecik ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 10:22:27. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'dan tartışmalı adaların çevresinde yeni tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement