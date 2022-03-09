Rusya'dan Ukrayna'ya insani koridorların açılmasına yönelik yeni öneri - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'ya insani koridorların açılmasına yönelik yeni öneri

09.03.2022 01:13
Rusya'dan Ukrayna'ya insani koridorların açılmasına yönelik yeni öneri

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan sivillerin tahliyesine ilişkin bugünü kapsayan yeni bir ateşkes önerdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan sivillerin tahliyesine ilişkin bugünü kapsayan yeni bir ateşkes önerdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında sivil kayıpların verilmemesine yönelik günlerdir uygulanan ateşkes rejiminin bugün de sürdürülmesine yönelik Rusya'dan Ukrayna'ya yeni bir teklif geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tarafından sunulan öneride, "9 Mart 2022'de saat 10.00'dan itibaren (Moskova Saati), Rusya sessizlik rejimini ilan ediyor ve insani yardım koridorlarını sağlamaya hazırdır" ifadeleri yer aldı. Açıklamanın devamında ise, Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkov ve Mariupol'dan açılacak insani koridorlar ile sivillerin Belarus ve Rusya topraklarına tahliye edilmesi teklif edildi. Açıklamada, Ukrayna tarafına kamuoyundan deklare edilen teklifin dikkate alınması talep edilerek, "Belirtilen açıklama vakit kaybedilmeden Ukrayna tarafına (Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk'a) iletilmelidir. ve belirtilen rotaları ve insani koridorların uygulanma saatini 9 Mart saat 03.00'e kadar (Moskova saatiyle) kararlaştırmak teklif edilmelidir. ve aynı şekilde belirtilen saate kadar alınacak aksiyonları yazılı bir şekilde onaylanması. Bununla birlikte açıklanan rotalarda insani operasyonun güvenliğinin Ukrayna yetkilileri tarafından garanti edilmesi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın sonunda ise Ukrayna tarafının teklifi Rusça ve İngilizce olarak diğer ülkelerin büyükelçiliklerine iletmesi talep edildi. - MOSKOVA

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Ukrayna, Moskova, Ateşkes, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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