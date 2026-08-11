Rusya'dan Yabloko'ya Seçim Yasağı - Son Dakika
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Rusya'dan Yabloko'ya Seçim Yasağı

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Rusya Yüksek Mahkemesi, Yabloko partisinin seçimlere katılmasını yasakladı. Parti temyiz edecek.

Rusya, Ukrayna'da savaşa karşı çıkan tek partinin parlamento seçimlerine katılmasını yasakladı.

Rusya Yüksek Mahkemesi, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan tek resmi olarak kayıtlı parti olan Yabloko'yu önümüzdeki ay yapılacak parlamento seçimlerine katılmasını yasakladı. Mahkeme, dün Kremlin yanlısı milliyetçi parti Rodina'nın, Yabloko'nun adaylığının iptali için açtığı davayı haklı buldu. Yargıç Vyacheslav Kirillov, "Yabloko siyasi partisi tarafından aday gösterilen 9. dönem Devlet Duma'sı aday listesinin kaydının iptali talebi kabul edildi" dedi. Dört gün süren duruşmalarda Yabloko lideri Nikolai Rybakov, suçlamaları destekleyen kanıtların olmadığını ifade ederek davayı, siyasi rakiplerin siyasi alanı muhaliflerden arındırmak amacıyla düşünce özgürlüğüne karşı anayasaya aykırı bir saldırı olarak nitelendirdi. Rybakov, kararı temyize götüreceklerini açıklayarak "Önümüzde uzun bir yol var ve büyük ve önemli bir görevimiz var; ölümleri durdurmak ve barışı geri getirmek. Yaptığımız her şey buna adanmalı" dedi.

Duruşma sırasında çoğunluğu gençlerden oluşan 100 kadar destekçi mahkeme salonu dışında toplandı. Kararın açıklanmasının ardından destekçiler, "Utan" sloganları attı.

Kremlin yanlısı milliyetçi Rodina partisi, Yabloko'yu özellikle Batılı kaynaklardan gizli kampanya desteği almakla suçlarken Yabloko ise bu iddiayı reddediyor. Geçtiğimiz ay, Merkezi Seçim Komisyonu başlangıçta Yabloko'nun diğer 10 partiyle birlikte seçim pusulasında yer almasına izin vermişti.

Parti, hapisteyken hayatını kaybeden muhalif lider Alexey Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya da dahil sürgündeki birçok muhalif isim tarafından destekleniyor. Bu yılın başlarında yapılan bir ankette, Yabloko'nun sadece yüzde 3 destek aldığı görülürken, bu rakam da Rusya'nın alt meclisine girmek için gereken yüzde 5 sınırın altında kalıyor.

Yabloko 2003'ten beri Devlet Duma'sında sandalye kazanamadı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'dan Yabloko'ya Seçim Yasağı - Son Dakika

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