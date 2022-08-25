Putin'den Batı'ya mesaj: "Çıkarılan sorunlara rağmen petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor" - Son Dakika
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Putin'den Batı'ya mesaj: "Çıkarılan sorunlara rağmen petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor"

25.08.2022 16:48
Putin'den Batı'ya mesaj: "Çıkarılan sorunlara rağmen petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımları işaret ederek, "Kötü niyetlilerin ve kıskançların çıkarmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz gereken hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımları işaret ederek, "Kötü niyetlilerin ve kıskançların çıkarmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz gereken hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Servisi (FNS) Başkanı Danil Yegorov'u Kremlin Sarayı'nda kabul etti. 2022'nin ilk yarısına ilişkin faaliyetlerin sonuçlarına dair rapor alan Putin, görüşmede Batılı ülkesine uyguladığı yaptırımları hedef aldı. Putin, "Kötü niyetlilerin ve kıskançların bizim için çıkarmaya çalıştığı sorunlara rağmen bütçemiz gereken hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor. Özellikle memnun edici bir şekilde petrol ve gaz dışı gelirler de artışta. Sanırım son dönemde yüzde 24'lük artış kaydedildi" dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları gerekçesiyle Batılı ülkelerin kendilerine yönelik tüm ekonomik engellemelere rağmen ülkede durumu istikrara kavuşturduklarının altını çizen Putin, "Bütün bunlar bu zamanlarda durumun istikrara kavuştuğunun göstergesidir. Ancak bir takım orta vadeli riskler bulunmasına rağmen tüm bunların farkındayız" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunda personel sayısının arttırılmasına yönelik kararname imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personel sayısının 137 bin arttırılmasını içeren bir kararname imzaladı. Kararnameye göre 1 Ocak 2023'ten itibaren Rus ordusunun askeri gücü 1 milyon 150 bin 628'e çıkarılacak.

Putin'in 2017 yılında imzaladığı kararnameye göre Rus ordusunun askeri gücü 1 milyon 13 bin 628 olarak belirlenmişti. Şu anda Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin sivil personeli de dahil toplamda 1 milyon 902 bin 758 personeli bulunuyor. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin'den Batı'ya mesaj: 'Çıkarılan sorunlara rağmen petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin'den Batı'ya mesaj: "Çıkarılan sorunlara rağmen petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor" - Son Dakika
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