Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakü'de Wang Yi ile ABD, Ukrayna ve İran'ı ele aldı - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakü'de Wang Yi ile ABD, Ukrayna ve İran'ı ele aldı

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakü\'de Wang Yi ile ABD, Ukrayna ve İran\'ı ele aldı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bakü'deki CICA Toplantısı marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Görüşmede ABD ile ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve İran'daki son durum ele alındı, ikili ilişkiler ve uluslararası konularda fikir alışverişi yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Lavrov, CICA Toplantısı marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ABD ile ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve İran'daki son durum ele alındı. Tarafların ikili ilişkiler ve uluslararası alandaki başlıklara ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA
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