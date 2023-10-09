Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin-İsrail çatışması mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu gösteriyor - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin-İsrail çatışması mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu gösteriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin-İsrail çatışması mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu gösteriyor
Son Güncelleme: 09.10.2023 13:35

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu belirtti. Lavrov, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt ile yaptığı görüşmede, çatışmanın acilen durdurulması ve Filistin sorununun nedenlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Lavrov, Rusya'nın Arap Birliği ve diğer ülkelerle işbirliği yaparak sürdürülebilir barışın sağlanmasına katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin- İsrail çatışmasının bölgedeki mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu gösterdiğini belirtti.
Lavrov, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt ile Moskova'da bir araya geldi.
Görüşmenin başında konuşan Lavrov, Rusya ile Arap Birliği arasındaki bakanlar düzeyinde toplantılar da dahil olmak üzere etkileşimin tüm yönlerini müzakere edeceklerini belirtti.
Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasında benzeri görülmemiş derecede keskin bir dönüş yaşandığını belirterek "Bu dönüş şunu ispatladı: Çatışma bölgesindeki mevcut statüko kesinlikle sürdürülemez, gündemimizde düzenlemeler yapılması gerekiyor. Sadece çatışmaları acilen durdurmak ve mevcut durumun mağduru haline gelen çok sayıda siville ilgili sorunu çözmek değil, aynı zamanda onlarca yıldır çözüm bulunamayan Filistin sorununun nedenlerine de özellikle dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın, Arap Birliği ülkeleri ile söz konusu sorunların çözümüne, her şeyden önce kan dökülmesinin durdurulmasına, sivillerin acılarının sona erdirilmesine katkıda bulunabileceğine inandığını kaydeden Lavrov, bunu Arap Birliği ve Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın tesisi ve güvenliğinin sağlanması konusunda samimi olarak ilgilenen diğer tüm ülkelerle yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.
Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt da "Bütün bu olaylar, aynı şiddette olmasa bile, Filistin sorununu çözmeye yönelik herhangi bir siyasi beklenti veya girişimin olmayışı nedeniyle yaşanmaya devam edecek." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Rusya, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin-İsrail çatışması mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu gösteriyor - Son Dakika
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