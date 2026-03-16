Lavrov: İran'ı fethetmeye çalışanlar yanıldığını anladı
Lavrov: İran'ı fethetmeye çalışanlar yanıldığını anladı

16.03.2026 23:04  Güncelleme: 23:11
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, bu ülkelerin İran'ı hızla fethetmeyi beklediklerini ancak başarısız olduklarını ifade etti. Lavrov ayrıca Orta Doğu'daki Filistin sorununa dikkat çekerek, tarafları müzakerelere davet etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara değinerek, "İran'ı bir günde fethetmeyi planlayanlar ne kadar yanıldıklarını anlamaya başladı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kenyalı mevkidaşı Musalia Mudavadi'yi Rusya'nın başkenti Moskova'da ağırladı. İkili, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da Filistin sorununun unutulduğuna dikkat çekerek, "Eskiden 'Orta Doğu' denildiğinde ilk akla gelen şey Filistin sorunu olurdu. Yani BM kararlarına dair on yıllardır sabote edilen Filistin kararları olurdu ve Filistin devletinin kurulması meselesi konuşulurdu. Son günlerde ise artık açık açık bir Filistin Devleti'nin olmayacağını söylüyorlar. Şuan ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları başlattığından beri herkes bu çatışmadan bahsediyor. Filistin'den bahsedilmiyor. Filistin unutulmuş durumda" dedi.

"İran'ı bir günde fethetmeyi planlayanlar ne kadar yanıldıklarını anlamaya başladı"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında başarısız olduğunu belirten Lavrov, "İran'a saldırı planlayan ülkeler, onu bir gün içinde fethetmeyi bekliyorlardı. Şimdi ise ne kadar yanıldıklarını anlamaya başladılar. Tabii ki İran kendisini savunuyor. Saldırgan ülkelerin bölgedeki askeri altyapılarına yönelik karşılık veriyor. Ne yazık ki Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler de bundan zarar görüyor" dedi.

Tüm bunlara rağmen taraflara çatışmayı sonlandırma önerisinde bulunan Lavrov, "Eğer müzakerelere olan inançları devam ediyorsa onları tekrar müzakereye ve çatışmaları sonlandırmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da çatışmanın ne zaman sonlanacağına dair soruya yanıt veren Lavrov, "Her taraftan farklı açıklamalar geliyor. Çatışmanın ne zaman sonlanacağını tahmin etmek zor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 00:04:48.
Advertisement
