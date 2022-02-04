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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar" - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar"

04.02.2022 14:55
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD tarafından Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etme planı üzerine propaganda amaçlı bir görüntü hazırlanacağı yönündeki suçlamaların ardından, "Kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD tarafından Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etme planı üzerine propaganda amaçlı bir görüntü hazırlanacağı yönündeki suçlamaların ardından, "Kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik propaganda amaçlı saldırı videoları hazırlayabileceği yönündeki suçlamalara Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılı meslektaşlarımızın çağdaş koşullarda neden şaşırdıklarını merak eden sadece ben değilim. Sebepli veya sebepsiz, çoğunlukla sebepsiz kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar. İnternetten baktım. Ukrayna birliklerinin Donbass'a saldırısıyla ilgili sahte videolar hazırlanıyormuş. Bu tür haberler, her geçen gün daha da artıyor" diyerek iddiaları net bir dille yalanladı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar' - Son Dakika


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