Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "ABD ile mahkum takasını görüşmeye hazırız" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "ABD ile mahkum takasını görüşmeye hazırız"

05.08.2022 13:04
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "ABD ile mahkum takasını görüşmeye hazırız"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün ABD'li basketbolcu Brittney Griner'ın, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulunarak tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "ABD ile mahkum takasını görüşmeye hazırız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün ABD'li basketbolcu Brittney Griner'ın, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulunarak tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "ABD ile mahkum takasını görüşmeye hazırız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 17 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınan olimpiyat madalyası sahibi ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın, dün Himki kentinde çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulunarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Griner'in serbest bırakılması karşılığında ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını belirten Lavrov, "Eğer ABD'liler yeniden diplomasiye başvurmaya karar verirlerse bu adımlar gerçekleşebilir. ABD'liler genellikle bu gibi profesyonel çalışmalara karşı çıkmaz. Bu onların işi ve onların problemi diyebilirim" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce tutuklu takası gerçekleşmesinin diplomatik kanallar üzerinden olması için anlaştığını hatırlatan Lavrov, "Bu konuyu görüşmeye hazırız. Fakat, Biden ve Putin'in anlaşmaya vardığı kanallar çervesinde olur" dedi.

"Bu adım önemli endişelerimize ışık tutuyor"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Lavrov'un yaptığı açıklamayı eleştirerek, "Bu adım, Rusya'nın hukuk sistemi ve Rus hükümetinin bireyleri siyasi piyon olarak kullanarak kendi gündemini ilerletmek için haksız tutuklamalar konusundaki önemli endişelerimize ışık tutuyor" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında Rusya'nın bu teklifini değerlendirebileceklerini de belirten Blinken,"Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu sabah, tutuklanan ABD'li yıldızla takas yapmaya hazır olduklarını söyledi. Bunu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Blinken, Rusya'da ABD'li basketbolcuya verilen hapis cezasını 'adaletsizlik' olarak niteledi Blinken, Rusya'da ABD'li basketbolcuya verilen hapis cezasını 'adaletsizlik' olarak niteledi Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Mahkum, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: 'ABD ile mahkum takasını görüşmeye hazırız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:18:44. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "ABD ile mahkum takasını görüşmeye hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement