Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Doğu Avrupa ve Karadeniz Bölgesindeki Faaliyetlerini Eleştiriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki faaliyetlerinin, Rusya ile çatışma hazırlığını gösterdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki faaliyetlerini değerlendirdi. Romanyalı yetkililerin Köstence'deki Mihail Kogalniceanu hava üssünün modernizasyonu ve üsse bağlı 10 bin kişi kapasiteli 'askeri kasaba' inşasına 2.5 milyar euro değerindeki yatırım planına değinilen açıklamada, "Romanya hava üssünün genişletilmesi, NATO'nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesinde sınırsız askerileşme faaliyetlerine devam ettiğinin bir başka kanıtıdır" ifadeleri kullanıldı.
"Bütün bunlar NATO müttefiklerini ülkemizle muhtemel bir çatışmaya hazırlama amacı taşıyor"
NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerinde de gücünü hızla arttırıldığı belirtilerek, "NATO üyelerinin bu tür faaliyetleri kışkırtıcıdır, sınırlarımızdaki askeri gerilimi tırmandırır ve Rusya'nın güvenliğine yönelik ek tehditler oluşturur. Bütün bunlar NATO müttefiklerini ülkemizle muhtemel bir çatışmaya hazırlama amacı taşıyor. Romanya'daki gelişmeleri takip edeceğiz, ortaya çıkan riskleri değerlendireceğiz ve askeri planlamada bunları dikkate alacağız" denildi.
Romanya'daki hava üssünün modernizasyondan geçtikten sonra "NATO'nun Avrupa'daki en büyük üssü" haline geleceği belirtiliyor. ABD ordusu, üssü 1999'dan beri kullanıyor. - MOSKOVA
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