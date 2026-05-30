Rusya, Ermenistan Büyükelçisini Geri Çağırdı

30.05.2026 12:40
Ermenistan'ın AB ile yakınlaşması nedeniyle Rusya, Ermenistan Büyükelçisini Moskova'ya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma çabaları nedeniyle Ermenistan Büyükelçisini Moskova'ya geri çağırdı.

Ermenistan-Avrupa Birliği yakınlaşması Rusya'yı kızdırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan yönetiminin AB ile yakınlaşmaya yönelik attığı adımlarla ilgili istişareler için Rusya'nın Erivan Büyükeçisi Sergey Kopyrkin'in Moskova'ya çağrıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu adımlar Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) içindeki iş birliğine zarar vermektedir" denildi.

"AB üyeliği için referandum düzenle" çağrısı

Eski Sovyet cumhuriyetlerinden oluşan Rusya öncülüğündeki Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU), dün Ermenistan'ın AB üyeliği başvurusu nedeniyle örgüte üyeliğinin askıya alınmasını değerlendireceğini açıklamış, Erivan'a AB üyeliği için referandum düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerine yönelik kamuoyu anketleri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisinin Rusya yanlısı muhalefetin önünde olduğunu gösteriyor.

Rusya-Ermenistan gerilimi

Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Ermenistan, 2023 yılında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini geri almasının ardından Rusya'nın çatışmalar sırasında kendisini koruyamadığını belirtiyor. Resmi olarak Rusya ile müttefik olan Ermenistan, Moskova'ya olan ekonomik bağımlılığına rağmen son yıllarda Batı ile bağlarını derinleştirmeye başladı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
