Rusya, G20 Zirvesi'ne Üst Düzey Katılacak

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne üst düzeyde katılacağını açıkladı.

Rusya, ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin ilk resmi mesajını verdi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın aralık ayında Miami kentinde düzenlenecek zirveye üst düzeyde katılacağını açıkladı. Peskov, "Her durumda bu zirveye katılımımız üst düzeyde, etkili ve proaktif olacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Marat Berdiyev de açıklamasında, ABD'nin aralık ayında ev sahipliği yapacağı G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yer almasını istediğine yönelik mesajlar verdiğini söyledi. - MOSKOVA