Rusya, Google'ın haber toplama servisinin erişimini engelledi - Son Dakika
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Rusya, Google'ın haber toplama servisinin erişimini engelledi

24.03.2022 01:54
Rusya, Google'ın haber toplama servisinin erişimini engelledi

Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google'ın haber toplama servisini erişime kapattı.

Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google'ın haber toplama servisini erişime kapattı.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları devam ederken bazı sosyal medya platformlarının yanı sıra batılı medya kuruluşları ve haber toplama servislerine de engellemeler devam ediyor. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan yeni açıklamada, Google'ın haber toplama servisi olan news.google'a erişimin engellendiği duyuruldu. Açıklamada Google'ın bu servisi üzerinden Ukrayna'daki savaşa dair yanlış bilgi ve haberlerin yayıldığı savunularak, "Rus Başsavcılığının talebi üzerine Roskomnadzor, ülkedeki news.Google İnternet hizmetine erişimi kısıtladı. Sözü edilen Amerikan çevrimiçi haber kaynağı, özel bir askeri operasyonun gidişatı hakkında güvenilmez bilgiler içeren çok sayıda yayına ve materyale erişim sağladı" denildi. - MOSKOVA

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Ukrayna, Google, Medya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, Google'ın haber toplama servisinin erişimini engelledi - Son Dakika


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