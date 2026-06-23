Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko, NATO'nun "düşman" bulma kampanyası başlattığını ve sonunda bir tane bulduğunu kaydederek, "Rusya, hiçbir zaman NATO ve AB ülkelerini tehdit etmedi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (EU) Ukrayna müzakereleriyle ilgilenmediğini söyledi. Grushko, "AB içinde müzakerelerde AB'yi kimin temsil edeceğine dair iç istişarelerin devam ettiği biliniyor. Herhangi bir isim vermeyeceğim ancak herkes bunların zaten farkında. Bu bir sır değil. Ancak bu bile tek başına, AB'nin müzakereler gerçekleştirmekle ilgilenmediğini gösteriyor" dedi.

Grushko, AB'nin bu müzakereler için şartlar belirlemek istemediğini iddia ederek, "Bu, Rusya'ya karşı terör eylemlerine başvuran ve savaş suçları işleyen Kiev rejimine verilen askeri, mali ve diğer desteklerin sona ermesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

"Rusya, NATO için hiçbir zaman tehdit değil"

Alexander Grushko, NATO'nun "düşman" bulma kampanyası başlattığını ve sonunda bir tane bulduğunu kaydederek, "Rusya, hiçbir zaman NATO ve AB ülkelerini tehdit etmedi ve Moskova'yı düşman olarak göstermeye başlayan kuruluş, NATO'dur" dedi. - MOSKOVA