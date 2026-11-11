Rusya\'nın ABD Büyükelçisi Darchiev, 66 yaşında ani şekilde hayatını kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev'in 66 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev, görev başında hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Darchiev'in bugün ani şekilde yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetimi ve çalışanları, Rusya'nın ABD Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Alexander Darchiev'in 11 Kasım'da 66 yaşında ani şekilde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyurmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Darchiev'i "üstün bir diplomat, deneyimli bir lider, nazik bir dost ve öğretmen" olarak nitelendirdi. Açıklamada, Darchiev'in ABD konularında son derece yetkin bir profesyonel ve önemli bir uzman olduğu vurgulanarak, Rus dış politikasının en kritik alanlarından birinde görev yaptığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Aramızdan çok erken ayrılan meslektaşımızın hatırası sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacak" denildi.

Açıklamada, Darchiev'in ölüm nedenine ilişkin bir detay verilmedi. Rus diplomatlar, Darchiev'in ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Darchiev, Mart 2025'te Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak atanmıştı. Atama öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Amerika Departmanı Başkanı olarak görev yapan Darchiev ayrıca 2014-2021 yıllarında Rusya'nın Kanada Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.