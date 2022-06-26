Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna savaşında görevli askeri birlikleri denetledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna savaşında görevli askeri birlikleri denetledi

26.06.2022 11:29

Son dakika haberleri... - Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna savaşında görevli askeri birlikleri denetledi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna savaşına katılan askeri birlikleri denetledi.

- Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna savaşında görevli askeri birlikleri denetledi

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna savaşına katılan askeri birlikleri denetledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarını yerinde incelemek üzere helikopterle askeri karargaha gitti. Kurmayların ve komutanların hazır bulunduğu toplantıda Bakan Şoygu, Rus askerinin motivasyonu, askeri taktikler, genel operasyon bilgileri ve çatışmaların sürdüğü kentlerle ilgili bilgiler aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da özel askeri harekata katılan birlikleri denetledi. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ana harekat alanındaki mevcut eylem ve durum ile ilgili bilgiler aldı. Şoygu, çatışmalar sırasında destek operasyonlarının yanı sıra geçici dağıtım noktalarında Rus askeri için gerekli yaşam koşulları oluşturulmasına özel önem verdi" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun askeri bir helikopterle karargaha indiği görülüyor. Görüntülerde Bakan Şoygu'nun komutanlar ile Ukrayna'daki savaş haritası üzerinde çalıştığı görülürken, kameranın haritayı göstermemesi ve Şoygu ile komutanların seslerinin kesilmiş olması dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna savaşında görevli askeri birlikleri denetledi - Son Dakika

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