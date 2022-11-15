Rusya'dan Polonya'ya düşen füze hakkında açıklama: Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı - Son Dakika
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Rusya'dan Polonya'ya düşen füze hakkında açıklama: Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı

15.11.2022 23:37

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köyüne düşen füzeyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili olarak Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadığını ifade eden Rusya Savunma Bakanlığı, "Polonya medyası ve yetkililerinin açıklamaları, durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyondur" dedi.

Ukrayna kentlerine gerçekleşen füze saldırılarının ardından NATO üyesi ülke Polonya'da da hareketlilik yaşandı. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow Köyü'ndeki bir çiftliğe kaynağı henüz bilinmeyen bir füze düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

POLONYA HAREKETE GEÇTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının ardından Polonya harekete geçti. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, "Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow yerleşim alanına Rus füzelerinin düştüğü iddiasıyla ilgili açıklamaları, durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyondur. Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı" dedi.

ABD: POLONYA HÜKÜMETİ İLE ÇALIŞIYORUZ

Beyaz Saray, topraklarına düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve uygun adımları belirleyeceklerini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti. Watson "Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA
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Polonya, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'dan Polonya'ya düşen füze hakkında açıklama: Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı - Son Dakika

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