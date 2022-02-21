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Ukrayna, Rusya'nın "sabotajcı-istihbaratçı" grubu etkisiz hale getirdiğine ilişkin açıklamasını yalanladı - Son Dakika

Ukrayna, Rusya'nın "sabotajcı-istihbaratçı" grubu etkisiz hale getirdiğine ilişkin açıklamasını yalanladı

21.02.2022 17:14
Ukrayna, Rusya'nın "sabotajcı-istihbaratçı" grubu etkisiz hale getirdiğine ilişkin açıklamasını yalanladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın "sabotajcı-istihbaratçı" grubu etkisiz hale getirdiğine ilişkin açıklamasını yalanlayarak, "Rusya, yalan üretim fabrikanızı hemen durdurun" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın "sabotajcı-istihbaratçı" grubu etkisiz hale getirdiğine ilişkin açıklamasını yalanlayarak, "Rusya, yalan üretim fabrikanızı hemen durdurun" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nin Rusya'ya geçmeye çalışan 5 kişilik "sabotajcı-istihbaratçı" grubun etkisiz hale getirildiğini açıklamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın açıklamasını yalanladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kuleba, "Hayır, Ukrayna YAPMADI" başlığıyla paylaştığı gönderide Ukrayna'nın Donetsk ile Lugansk'a, saldırmadığını, Rusya sınırına sabotajcı gruplar veya zırhlı araçlar göndermediğini, Rusya topraklarını ve sınır geçiş noktalarını bombalamadığını, sabotaj düzenlemediğini belirtti. "Ukrayna bu tür eylemleri planlamaz" ifadelerini kullanan Kuleba, "Rusya, yalan üretim fabrikanızı hemen durdurun" dedi.

Rusya'nın açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah 06.00 sıralarında Rostov bölgesindeki Mityakinskaya köyü yakınlarında Rus topraklarına sızmaya çalışan 5 kişi tespit edildi. Çatışmalar sonucunda Rusya Federasyonu sınırlarını ihlal eden sabotajcı-istihbaratçı grubun 5 mensubu etkisiz hale getirildi. Çatışmalarda Rus askeri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafızlarından yaralı veya kayıp olmadı" denilmişti. - KİEV

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Ukrayna, Roket, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna, Rusya'nın 'sabotajcı-istihbaratçı' grubu etkisiz hale getirdiğine ilişkin açıklamasını yalanladı - Son Dakika


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