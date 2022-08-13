Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Donetsk bölgesindeki Peski yerleşimi tamamen Rus birliklerinin kontrolü altına alındı" dedi.
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Peski yerleşiminin Rusya'nın kontrolüne geçtiğini söyleyerek, "Donetsk bölgesinin Peski yerleşimi, tamamen özgürleştirildi ve bölge Rus birliklerinin kontrolü altına alındı" dedi.
Konaşenkov ayrıca, Rusya'nın Harkov bölgesine düzenlediği füze saldırısında 70'ten fazla Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla askerin ise yaralandığını belirtti. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Rusya: 'Donetsk'teki Peski yerleşim birimi kontrol altına alındı' - Son Dakika