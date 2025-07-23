Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinde Esir Takası Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinde Esir Takası Anlaşması

23.07.2025 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gerçekleşen 3. tur müzakerelerde asker ve sivil esir takasında anlaşma sağlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Rusya- Ukrayna barış görüşmelerinin 3. turu tamamlandı. Görüşmede iki ülke askeri personel ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya vardı.

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan 3. tur barış müzakereleri İstanbul'da sona erdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İki ülke, askeri personel ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya vardı. Toplantının ardından açıklama yapan Ukrayna heyeti, Türkiye'ye teşekkür ederek, ağustos ayının sonuna kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna heyet'nden Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna heyetinin başkanı Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, esir takasının bin 200'den fazla kişiyi kapsadığını belirterek, "Ateşkese şimdi hazırız ve somut barış görüşmelerine başlamaya da. Bu temel adımı kabul etmek karşı tarafın sorumluluğundadır. Ancak bu ateşkesin gerçek olması gerekir. Sivil ve kritik altyapıya yönelik saldırılar tamamen sona ermeli. Rusya tarafına, Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesinin ağustos sonuna kadar yapılmasını öneriyoruz. Türkiye'ye kolaylaştırıcı rolü için teşekkür ediyoruz. Bir diyalog ve barış için önemli bir platform" dedi.

Rusya'dan Ukrayna'ya 24-48 saat süreli ateşkes teklifi

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy ise, 250 savaş esirinin takas edileceğini ifade ederek, Ukrayna'ya 24-48 saat süreli kısa ateşkes süreleri teklifinde bulunduklarını bildirdi. Medinskiy ayrıca, 3 bin Ukrayna askerinin cenazelerinin teslim edilmesi teklifinde bulunduklarını açıkladı. Rus heyeti başkanı, iki ülkenin uzun süredir memorandumları teati ettiklerini ancak iki ülkenin yaklaşımları arasında önemli farklılıklar olduğunu bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, istanbul, Türkiye, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinde Esir Takası Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Beşiktaş’ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş
Teknede şüpheli ölüm İpe asılı halde bulundu Teknede şüpheli ölüm! İpe asılı halde bulundu
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Herkes ters köşe oldu Mostafa Mohamed hayırlı olsun Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
Kuruluş Osman’dan ayrılacağı iddia edilmişt Burak Özçivit’ten yanıt geldi Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi

23:00
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
09:17
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
09:17
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
09:03
Gram altın tarihi rekorunu kırdı İşte güncel altın fiyatları
Gram altın tarihi rekorunu kırdı! İşte güncel altın fiyatları
09:01
Siyasette tansiyon çok yüksek BBP ve DEM Parti birbirine girdi
Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi
08:50
Aziz Yıldırım’ın konuşmasına damga vuran görüntü
Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
08:13
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4’ü tutuklandı
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 00:05:21. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinde Esir Takası Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.