Rusya-Ukrayna\'da Esir Takası Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde kararlaştırılan esir takasına yönelik, "Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası anlaşması tamamlandı. Kısa süre içinde uygulamaya girecek" ifadelerini kullandı. Ukraynalı askeri bir kaynak ise iki ülkenin büyük çaplı esir takasına bugün başladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı bin askerin takas edileceği sürece ilişkin paylaşım yaptı. Trump paylaşımında, "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası anlaşması tamamlandı. Yakında uygulamaya girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim. Bu büyük bir şeye yol açabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı askeri bir kaynak ise iki ülkenin büyük çaplı esir takasına bugün başladığını belirtti.

Takas, İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılmıştı

Rusya ve Ukrayna heyetleri, geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 saat süren görüşmelerde karşılıklı bin esirin takas edilmesine karar vermişti. - WASHINGTON