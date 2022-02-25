Rusya, Ukrayna ile müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna ile müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır

25.02.2022 16:15
Rusya, Ukrayna ile müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerede bulunabileceklerini söyleyerek, Minsk'te bir toplantı yapılabileceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerede bulunabileceklerini söyleyerek, Minsk'te bir toplantı yapılabileceğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 2'nci gününde tüm taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereye açık olduğunu duyurduktan sonra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya - Ukrayna müzakereleri için Minsk'in ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lukaşenko ile Putin'in telefon görüşmesi yaptığını söyleyerek, "Lukaşenko, delegasyonların toplantısı için tüm koşulları oluşturma yönünde söz konusu müzakereler için hazır olduklarını belirtti. Zelenskiy'nin önerisine yanıt olarak Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakereler için Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde Minsk'e bir Rus heyeti göndermeye hazır" dedi. - MOSKOVA

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Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, Ukrayna ile müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır - Son Dakika


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