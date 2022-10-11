Rusya: "Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine bombardımana devam edildi" - Son Dakika
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Rusya: "Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine bombardımana devam edildi"

11.10.2022 15:31
Rusya: "Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine bombardımana devam edildi"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya, Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine hava ve deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla yoğun bombardıman düzenlemeye devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya, Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine hava ve deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla yoğun bombardıman düzenlemeye devam etti. Bombardımanın amacına ulaşıldı" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov operasyonlar hakkında bilgi vererek, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine hava ve deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla yoğun bombardıman düzenlemeye devam etti. Bombardımanın amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu tarafından taarruzların devam edildiğini ancak bu taarruzların Rus ordusu tarafından püskürtüldüğünü belirten Konaşenkov, Harkov ve Luhansk bölgelerindeki yerleşim alanlarına ilerlemeye çalışan Ukrayna ordusuna büyük hasar verildiğini ve 40 Ukrayna askeri ve araçlarının imha edildiğini söyledi.

Donetsk ve Zaporijya bölgelerindeki Ukrayna taarruzlarına da karşılık verildiğini aktaran Konaşenkov, bu püskürtmelerde de 30'dan fazla Ukraynalı askerin imha edildiğini söyledi. Krasnıy Liman yönünde, Luhansk'taki Jerebets Nehri'ni aşmaya çalışan Ukrayna askerlerinin de Rus ordusu tarafından önceki mevzilerine gönderildiğinden bahseden Konaşenkov, çatışmalar sırasında 20'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü belirtti.

Açıklamasının sonunda ABD tarafından Ukrayna ordusuna gönderilen HIMARS roketatar sistemlerinin mermi deposunu da vurduklarını belirten Konaşenkov, " Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Predtechino yerleşim alanında Amerikan HIMARS çoklu roketatar sisteminin mühimmat deposu imha edildi. Dnipro bölgesindeki Maryanskoye köyü yakınlarında Rus Havacılık Kuvvetleri Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-24 helikopterini düşürdü. Rus ordusu tarafından geçtiğimiz 24 Şubat'tan itibaren başlatılan operasyonlarda Ukrayna'ya ait 318 uçak, 160 helikopter, 2 bin 195 insansız hava aracı, 379 uçaksavar füze sistemi, 5 bin 639 tank ve diğer zırhlı araçlar, 868 çoklu roketatar sistemi, 3 bin 465 havan topu ve 6 bin 483 özel askeri araç imha edildi" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya: 'Ukrayna'nın askeri idare ve enerji sistemi tesislerine bombardımana devam edildi' - Son Dakika

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