Rusya ve Ukrayna, Oleshky'de insani yardım için ateşkes ilan etti - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna, Oleshky'de insani yardım için ateşkes ilan etti

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Melania Trump'ın özel arabuluculuğuyla Rusya ve Ukrayna, Oleshky'de insani yardım için ateşkesi yürürlüğe koydu. Rusya Savunma Bakanlığı Herson yönünde bombardımanın saat 04.00'ten itibaren durduğunu, Ukrayna tarafı da taahhütlerine uyduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna, Rus işgali altındaki Oleshky kentinde insani yardım operasyonunun başlamasına imkan sağlamak amacıyla ateşkesi başlattıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın girişimiyle Rusya ve Ukrayna arasında Oleshky kentinde varılan ateşkes yürürlüğe girdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Herson yönünde bombardımanın saat 04.00'ten itibaren durdurulduğu ifade edildi. Herson bölgesindeki Herson şehrinin karşısında, Dinyeper Nehri'nin doğu kıyısında bulunan Oleshky'de insani yardım operasyonuna hazırlık yapıldığı aktarıldı. Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets de Facebook paylaşımında, ateşkesin aynı anda başladığını belirtti. Lubinets, "Ukrayna müzakere heyetinin başkanı olarak Ukrayna tarafının taahhütlerine uyduğunu teyit ederim" ifadelerini kullandı.

İnsani yardım faaliyetleri başlayacak

Beyaz Saray'dan 23 Ekim'de yapılan açıklamada, First Lady Melania Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında Oleshky şehriyle sınırlı bir ateşkesin sağlanmasında başarılı olduğu duyurulmuştu. Melania Trump ve temsilcisinin, ateşkesin şartlarını belirlemek üzere Rus ve Ukrayna yetkilileriyle doğrudan iletişime geçtiği belirtilmişti. Melania Trump'ın "Özel Arabulucu" sıfatıyla üstlendiği resmi görevi kapsamında her iki ülkeyle de görüşmeler başlattığı, anlaşmanın hedefleri, teknik prosedürleri, zamanlaması, işleyişi ve şartları konusunda taraflar arasında mutabakat sağladığı kaydedilmişti. Her iki tarafın da gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanan bölgeye insani yardımların girişine imkan tanımak ve belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesini hazırlamak amacıyla Oleshky'deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurmayı kabul ettiği vurgulanmıştı.

Kaynak: İHA
Melania TrumpPolitikaHersonRusyaDünyaSon Dakika

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