Rutte, Türk F-16\'larının 1 Eylül\'de Amari\'den alarmla havalandığını anlattı

Estonya Başbakanı Kristen Michal, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak basın toplantısında, "Herkes Hürmüz Boğazı'na bakıp, Rusya'nın bize saldırması durumunda Baltık Denizi'nde ne olacağını hayal edebilir" dedi.

Resmi bir ziyaret için Estonya'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Başbakan Kristen Michal ile görüştü. Rutte ve Michal, başkent Tallinn'de hükümet binası Stenbock Evi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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NATO Genel Sekreteri Rutte, görüşmede NATO'yu güçlü ve Estonya'yı güvende tutma yollarını konuştuklarını söyledi. Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde müttefik savaş uçaklarının ülkenin hava sahasının korunmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Rutte, "Bir insansız hava aracının Estonya sınırını geçmesinin ardından 1 Eylül'de Türk savaş uçakları, Amari'den alarm üzerine havalandı. Görevin işini yapması tam olarak budur. NATO'nun doğu kanadı boyunca havadan gelebilecek tüm tehditlere karşı daha güçlü koruma sağlamak amacıyla entegre hava ve füze savunmamızı güçlendiriyoruz" dedi.

Rutte, NATO'nun karada ve Baltık Nöbetçisi misyonuyla denizde de tehditlere karşı Estonya'nın yanında olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında NATO'nun Rusya'nın hibrit saldırılarına daha ne kadar tahammül edeceği şeklinde bir soru alan Rutte, "Rusların yaptığı bütün hibrit, siber ve diğer faaliyetlere hazırlıklı olmak için eğitim yaptık. İhtiyacımız olan bütün misilleme seçeneklerine sahibiz. Bunlar her zaman görünür değil ve kamuya açıklanmıyor. Her zaman bire bir misilleme şeklinde de değil. Bazen simetrik bazen asimetrik olacaklar" dedi.

Rutte, "Hibrit saldırılar ve benzeri faaliyetler bir zayıflık işareti. Onların istediği bütün gün bunları konuşmamız, sarsılmamız ve bunlar hakkında basın toplantıları yapmamız. Bunu yapmayacağız. Vermemiz gereken yerde karşılık vereceğiz. Tekrar söylüyorum, bunlar her zaman görünür olmayacak" ifadelerini kullanı.

NATO müttefiklerinin sakin kalarak Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu desteği almasından emin olmaları gerektiğini kaydeden Rutte, Rusya'dan gelen saldırılara verilecek en iyi yanıtın bu olduğunu söyledi.

"Putin için işler yolunda gitmiyor"

Estonya Başbakanı Kristen Michal, aynı soruya cevabında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için işler yolunda gitmiyor. Depoları, (Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki iki büyük petrol ve enerji ithalat limanları) Ust-Luga ve Primorsk yanıyor, çeşitli yangınlar çıkıyor. Artık veri merkezleri de yanıyor ve bazı botların sayısı ve Rus propagandası da azalıyor. Bu nedenle Rusya, Avrupa'nın her yerinde korkutma taktiklerine başvuruyor" dedi. Michal, "Rusya bu tür hibrit operasyonlar yürütse de Ukrayna'yı daha az değil, daha fazla destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Estonya Dışişleri Bakanı'nın yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Rusya'nın NATO müttefiklerinden birine saldırması halinde NATO'nun Finlandiya Körfezi ve Baltık Denizi'ne Rus erişimini birkaç saat içinde kesebileceğini açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Rutte, "Rusya'nın NATO müttefiklerine bir saldırı gerçekleştireceğini düşünmüyoruz. NATO topraklarına yönelik acil bir tehdit görmüyoruz. Askeri bir yığınak görürsek, buna karşılık veririz" dedi.

Rutte, "Müttefik topraklarının her karışını savunacağız. İnsanlar orada yaşıyor olsun ya da olmasın. Paris'e, Tallinn'e, Washington'a veya Ottawa'ya yakın olsun ya da olmasın. Topraklarımızın her bir karışını savunacağız. Bütün planlarımız hazır ve buna hazırlıklıyız. NATO'nun doğu kanadı boyunca ileri konuşlandırılmış kara kuvvetlerimiz mevcut" diye konuştu.

Rutte, "Ruslar, bir NATO müttefikine saldıracak kadar aptalca hareket ederse, nasıl davranacağımızı o zaman görürsünüz. Ayrıntıya girmeyeceğim ama kendimizi savunacağımızdan emin olabilirsiniz. Ancak, bu bir savunma ittifakı. Asla kimseye karşı bir saldırı başlatmayacağız. Çünkü bu bizim çıkarımıza değil" ifadelerini kullandı.

Aynı soruya cevap veren Estonya Başbakanı Michal, "NATO'nun farklı durumlara yönelik farklı planları var. Bunlar, haklı nedenlerle kamuya açık değil. Çünkü Ruslar da basın toplantılarını izleyebiliyor" dedi. Michal, "Herkes Hürmüz Boğazı'na bakıp, Rusya'nın bize saldırması durumunda Baltık Denizi'nde ne olacağını hayal edebilir" şeklinde konuştu.